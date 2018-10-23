В Баку наряду с заведующей детсадом во взяточничестве обвиняется бывший полицейский

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось подготовительное судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемых во взяточничестве и мошенничестве заведующего детским садом "Сафай" ("Safay") Тарлан Багировой, заместителя заведующей Алемзар Алиевой и работника Азера Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова были уточнены анкетные данные не явившегося на прошлое заседание суда А.Алиева. Он сообщил, что является бывшим сотрудником полиции.

Затем было отмечено, что завершился срок избранной в отношении А.Алиева меры пресечения в виде ареста.

Суд вынес решение о продлении срока его ареста.

Адвокат обвиняемого попросил у суда времени для ознакомления с уголовным делом.

Процесс отложен до 30 октября.

Согласно обвинительному акту, в отношении Тарлан Багировой, заведующей детским садом "Сафай", действующим на первом этажа многоэтажного здания на улице Ахмеда Джамиля в Ясамальском районе Баку, а также ее заместителя Алемзар Алиевой и работника Азера Алиева выдвинуто обвинение по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 178.2.1; 178.2.2 (мошенничество) УК.