Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Баку нарушивший правила дорожного движения водитель совершил аварию.

Как сообщает Report, на территории Ясамальского района столкнулись два автомобиля. Инцидент произошел на пересечении улиц Захида Халилова и Гасана Меджидова. Легковой автомобиль марки "ВАЗ-21099" под управлением Октая Агаева продолжил движение, не подождав ехавший навстречу автомобиль марки "Мерседес", в результате чего произошла авария. Во время аварии пострадавших нет, обе машины получили сильные повреждения.

Точные причины аварии станут известны после результатов автоэкспертизы.