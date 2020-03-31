В Баку более 300 нарушителей карантинного режима привлекли к ответственности

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Главное управление полиции города Баку обнародовало статистические данные преступлений и происшествий на территории столицы за прошедшие сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе Управления, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных столичными органами полиции, 30 марта было раскрыто 31 преступление, из которых 13 были совершены в предшествующие периоды.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 3 факта незаконного оборота наркотиков, 12 фактов ограблений.

Задержаны 12 разыскиваемых по различным статьям УК АР лиц, в том числе и должники.

8 пропавших без вести были найдены и переданы семьям.

За нарушение правил особого карантинного режима к 313 лицам, в том числе владельцам 20 объектов общепита применены меры административного взыскания.