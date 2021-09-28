В Баку нарушитель ПДД заключен под стражу

В Баку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кямрана Джабраилзаде, который грубо нарушив правила дорожного движения пытался скрыться от полиции.

В Баку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кямрана Джабраилзаде, который грубо нарушив правила дорожного движения пытался скрыться от полиции.

Как сообщает Report, согласно решению Ясамальского районного суда, в отношении Кямрана Джабраилзаде избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца.

24 сентября в столице водитель автомобиля марки Volkswagen Кямран Джабраилзаде (1993 г.р.) нарушил общественный порядок, нанес материальный ущерб около 10 автомобилям, при этом демонстрируя явное неуважение к обществу.

Автохулиган попытался скрыться от полиции, однако благодаря бдительности и помощи граждан водителя удалось задержать.

По данному факту следственным отделом Ясамальского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 221.2.2 (хулиганство) УК АР. Джабраилзаде задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу и привлечен к следствию.

В настоящее время продолжаются следственные действия.