О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку нарушитель ПДД заключен под стражу

В Баку нарушитель ПДД заключен под стражу В Баку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кямрана Джабраилзаде, который грубо нарушив правила дорожного движения пытался скрыться от полиции.
Происшествия
28 сентября 2021 г. 10:53
В Баку нарушитель ПДД заключен под стражу

В Баку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кямрана Джабраилзаде, который грубо нарушив правила дорожного движения пытался скрыться от полиции.

Как сообщает Report, согласно решению Ясамальского районного суда, в отношении Кямрана Джабраилзаде избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца.

24 сентября в столице водитель автомобиля марки Volkswagen Кямран Джабраилзаде (1993 г.р.) нарушил общественный порядок, нанес материальный ущерб около 10 автомобилям, при этом демонстрируя явное неуважение к обществу.

Автохулиган попытался скрыться от полиции, однако благодаря бдительности и помощи граждан водителя удалось задержать.

По данному факту следственным отделом Ясамальского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 221.2.2 (хулиганство) УК АР. Джабраилзаде задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу и привлечен к следствию.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda maşınları əzərək polisdən qaçan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

Самое важное

С завтрашнего дня открываются вузы
С завтрашнего дня открываются вузы
28 сентября 2021 г. 10:23
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Президент Азербайджана: Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября
Президент Азербайджана: Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября
27 сентября 2021 г. 13:45
В Баку заложен фундамент мемориального комплекса и Музея победы
В Баку заложен фундамент мемориального комплекса и Музея победы
27 сентября 2021 г. 13:39
Азербайджанский лидер: Наша Победа – это Победа, одержанная над армянским фашизмом
Азербайджанский лидер: Наша Победа – это Победа, одержанная над армянским фашизмом
27 сентября 2021 г. 10:44
Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы
Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы
27 сентября 2021 г. 10:26
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
27 сентября 2021 г. 10:25
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня памяти
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня памяти
27 сентября 2021 г. 07:55
Прошел год с начала Отечественной войны
Прошел год с начала Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 00:01
Пусть каждый вывесит флаг Азербайджана на своем балконе
Пусть каждый вывесит флаг Азербайджана на своем балконе
26 сентября 2021 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi