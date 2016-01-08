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    В Баку наркоторговцы в совокупности приговорены к 28,5 годам лишения свободы

    Наркоторговцы были задержаны сотрудниками полиции в прошлом году во время продажи наркотиков

    Баку. 8 января REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Казыма Аббасова, Октая Джаббарова и Фарида Керимова, обвиняемых в торговле наркотиками. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Оруджева был вынесен приговор. 

    По приговору суда К.Аббасов осужден на 12 лет лишения свободы, О.Джаббаров - к 11 годам, а Ф.Керимов - на 5,5 лет лишения свободы.

    Отметим, что все трое в 2015 году были задержаны сотрудниками полиции во время продажи наркотиков. У них было обнаружено и изъято большое количество наркотиков. 

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