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    В Баку напали на подростка

    Факт расследуется Сабунчинским РУП

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 15-летний подросток получил ножевое ранение.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в здании по улице Мира, 1 Б поселка Бакиханова Сабунчинского района.

    Так, возвращавшийся домой Абдуллаев Эмиль Байрам оглу 2001 г.р. в подъезде здания подвергся нападению неизвестного лица, который нанес ему ножевое ранение и отобрал телефон. Э.Абдуллаев госпитализирован. Его состояние расценивается как удовлетворительное.

    Факт расследуется Сабунчинским РУП. 

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