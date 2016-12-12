В Баку напали на подростка

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 15-летний подросток получил ножевое ранение.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в здании по улице Мира, 1 Б поселка Бакиханова Сабунчинского района.

Так, возвращавшийся домой Абдуллаев Эмиль Байрам оглу 2001 г.р. в подъезде здания подвергся нападению неизвестного лица, который нанес ему ножевое ранение и отобрал телефон. Э.Абдуллаев госпитализирован. Его состояние расценивается как удовлетворительное.

Факт расследуется Сабунчинским РУП.