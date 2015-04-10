Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Баку наказан еще один автохулиган.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

Отмечается, что сотрудники Управления государственной дорожной полиции города Баку задержали за автохулиганство водителя автомобиля марки "ВАЗ-2106" Джейхуна Ислам оглу Салимова. Материалы в отношении задержанного направлены в Низаминский районный суд.

По решению суда Д.Салимов признан виновным по ст. 296-1.1 Кодекса административных правонарушений. В отношении автохулигана применен административный штраф в размере 500 манат. Он также лишен права вождения транспортным средством сроком на 1 год.