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    ​В Баку наказан еще один автохулиган

    Материалы в отношении задержанного направлены в Низаминский районный суд

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Баку наказан еще один автохулиган.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

    Отмечается, что сотрудники Управления государственной дорожной полиции города Баку задержали за автохулиганство водителя автомобиля марки "ВАЗ-2106" Джейхуна Ислам оглу Салимова. Материалы в отношении задержанного направлены в Низаминский районный суд.

    По решению суда Д.Салимов признан виновным по ст. 296-1.1 Кодекса административных правонарушений. В отношении автохулигана применен административный штраф в размере 500 манат. Он также лишен права вождения транспортным средством сроком на 1 год. 

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