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    В Баку найдено тело неизвестного мужчины

    Лиц, располагающих какой-либо информацией, просим проинформировать МВД© DİN

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ 3 января во дворе жилого дома на улице У.Гаджибейли Сабаильского района обнаружено тело 35-40-летнего мужчины.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, его приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, светлые волосы, глаза зеленые, на левой груди татуировка, похожая на пламя, на левом запястье татуировка слова "СЭР".

    На нем были черные джинсовые брюки, черная куртка, жакет с желтыми и красными полосами и черная спортивная обувь.

    Лиц, узнавших его с фото или располагающих какой-либо информацией о мужчине, личность которого пока неизвестна следствию, просим сообщить в Call- центр "102" МВД или же связаться с Сабаильским РУП по телефону (012) 437-02-02, 39-м отделением полиции - (012) 498-02-02, или же позвонить на номера (050) 636-60-60, (055) 344-24-64, (055) 271-08-08. 

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