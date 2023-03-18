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В Баку найдена ручная граната

В Баку найдена ручная граната В Баку найдена ручная граната.
Происшествия
18 марта 2023 г. 10:49
В Баку найдена ручная граната

В Баку найдена ручная граната.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Отмечено, что на горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории 4-го микрорайона в Насиминском районе Баку.

На место незамедлительно выехала группа по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

В ходе осмотра территории были обнаружены одна ручная граната Ф-1, пригодная для боевого применения, и пять ножей.

Обнаруженный боеприпас был вывезен с территории в целях обезвреживания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda hərbi sursat tapılıb

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