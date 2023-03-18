В Баку найдена ручная граната.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Отмечено, что на горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории 4-го микрорайона в Насиминском районе Баку.
На место незамедлительно выехала группа по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.
В ходе осмотра территории были обнаружены одна ручная граната Ф-1, пригодная для боевого применения, и пять ножей.
Обнаруженный боеприпас был вывезен с территории в целях обезвреживания.