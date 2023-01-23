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В Баку найдена ручная граната

В Баку найдена ручная граната В Баку найдена ручная граната.
Происшествия
23 января 2023 г. 11:38
В Баку найдена ручная граната

В Баку найдена ручная граната.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Кешля Низаминского района столицы.

На место выехала бригада Службы спасения особого риска Министерства чрезвычайных ситуаций.

При осмотре места происшествия были обнаружены ручная граната Ф-1 и 1 детонатор УЗРГМ, завернутую в пакет.

Боеприпасы были вывезены с территории для утилизации специалистами МЧС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda əl qumbarası tapılıb

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