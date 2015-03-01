 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку найден труп мужчины

    Спасатели открыв дверь квартиры провели осмотр, в результате которого обнаружили труп мужчины

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Наримановском района столицы Азербайджана вчера вечером был обнаружен труп мужчины.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт МЧС республики, в ответ на поступившую информацию о нахождении одного из жильцов района в беспомощном состоянии, на место были выслана бригада спасателей.

    Спасатели открыв дверь квартиры провели осмотр, в результате которого обнаружили труп мужчины, который был передан соответствующим органам.

    Операция была завершена в 22.31 по местному времени.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi