В Баку найден труп мужчины

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Наримановском района столицы Азербайджана вчера вечером был обнаружен труп мужчины.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МЧС республики, в ответ на поступившую информацию о нахождении одного из жильцов района в беспомощном состоянии, на место были выслана бригада спасателей.

Спасатели открыв дверь квартиры провели осмотр, в результате которого обнаружили труп мужчины, который был передан соответствующим органам.

Операция была завершена в 22.31 по местному времени.