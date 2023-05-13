В Баку найден и передан семье 6-летний ребенок, который сел не в тот автобус

В Баку найден и передан семье 6-летний ребенок, который сел не в тот автобус

В Баку найден и передан семье 6-летний ребенок, который сел не в тот автобус.

https://static.report.az/photo/9bb49dcc-75d5-4dc0-a802-bc977efb2de3.jpg https://static.report.az/photo/9bb49dcc-75d5-4dc0-a802-bc977efb2de3.jpg Report

В Баку найден и передан семье 6-летний ребенок, который сел не в тот автобус. Об этом Report сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве. Было отмечено, что согласно обращению гражданки, поступившему в колл-центр агентства (Alo141), около 15:30 в автобус №88 по ошибке сел ее 6-летний сын. Сразу после получения заявки водителям автобусов, работающим на маршруте № 88 было отправлено сообщение через программное обеспечение "AVL". Около 16:25 мальчик был найден и доставлен в сопровождении полицейских к станции метро “Ичери шехер”, где его передали родителям Подпишитесь на наш Telegram канал