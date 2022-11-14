О нас

В Баку найден артиллерийский снаряд

В Баку найден артиллерийский снаряд В Баку найден артиллерийский снаряд
Происшествия
14 ноября 2022 г. 11:40
В Баку найден артиллерийский снаряд

В Баку найден артиллерийский снаряд.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении военного боеприпаса в поселке 28 Мая Бинагадинского района столицы.

Служба спасения особого риска МЧС совместно с сотрудниками правоохранительных органов при осмотре места происшествия обнаружила один 122-мм снаряд ОФ-462.

Боеприпас был вывезен с территории для утилизации специалистами МЧС.

На прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda top mərmisi tapılıb

Самое читаемое

В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
10 ноября 2022 г. 15:33
Рашад Даглы совершил убийство
Рашад Даглы совершил убийство
9 ноября 2022 г. 07:44
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48
Стал известен итоговый состав сборной Бразилии на ЧМ-2022
Стал известен итоговый состав сборной Бразилии на ЧМ-2022
7 ноября 2022 г. 23:04
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
10 ноября 2022 г. 14:04
Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур
Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур
11 ноября 2022 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi