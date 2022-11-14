В Баку найден артиллерийский снаряд

В Баку найден артиллерийский снаряд

В Баку найден артиллерийский снаряд.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении военного боеприпаса в поселке 28 Мая Бинагадинского района столицы.

Служба спасения особого риска МЧС совместно с сотрудниками правоохранительных органов при осмотре места происшествия обнаружила один 122-мм снаряд ОФ-462.

Боеприпас был вывезен с территории для утилизации специалистами МЧС.

На прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.