В Баку найден артиллерийский снаряд.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Сообщается, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении военного боеприпаса в поселке 28 Мая Бинагадинского района столицы.
Служба спасения особого риска МЧС совместно с сотрудниками правоохранительных органов при осмотре места происшествия обнаружила один 122-мм снаряд ОФ-462.
Боеприпас был вывезен с территории для утилизации специалистами МЧС.
На прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.