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В Баку найден артиллерийский снаряд

В Баку найден артиллерийский снаряд В Баку найден артиллерийский снаряд.
Происшествия
6 октября 2022 г. 09:48
В Баку найден артиллерийский снаряд

В Баку найден артиллерийский снаряд.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении боеприпаса в Гарадагском районе столицы.

В ходе осмотра места происшествия совместно с сотрудниками правоохранительных органов был найден один 85-мм артиллерийский снаряд.

Специалисты оперативной группы по разминированию Службы спасения особого риска МЧС вывезли боеприпас с территории для утилизации.

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