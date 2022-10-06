В Баку найден артиллерийский снаряд.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Сообщается, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении боеприпаса в Гарадагском районе столицы.
В ходе осмотра места происшествия совместно с сотрудниками правоохранительных органов был найден один 85-мм артиллерийский снаряд.
Специалисты оперативной группы по разминированию Службы спасения особого риска МЧС вывезли боеприпас с территории для утилизации.