В Баку начинается суд над женщиной, арестованной Интерполом

Завершено предварительное следствие по уголовному делу обвиняемой в торговле людьми Зенфиры Шанбала гызы Бейдиевой.

Как сообщает Report, уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Подготовительное слушание по переданному в производство судьи Расима Садыхова делу состоится в ближайшие дни.

Отметим, что жительница города Ширван, 46-летняя З.Бейдиева в 2016 году была объявлена в международный розыск по линии Интерпола. Она была задержана в мае этого года в ОАЭ и экстрадирована в Азербайджан.

Ей выдвинуто обвинение по статье 144-1.2.1 (торговля людьми в отношении двух или более лиц) УК АР.