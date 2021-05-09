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В Баку начинается суд над напавшим с ножом на бывшую жену и двух детей

В Баку начинается суд над напавшим с ножом на бывшую жену и двух детей В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу Афика Ахмедова, обвиняемого в покушении на убийство
Происшествия
9 мая 2021 г. 10:31
В Баку начинается суд над напавшим с ножом на бывшую жену и двух детей

В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу Афика Ахмедова, обвиняемого в покушении на убийство.

Как передает Report, дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Азера Пашаева.

Инцидент произошел в октябре 2020 года в поселке Бина. Проживающие по адресу квартал 2146-23 Ахмедова Эльнура Закир гызы 1975 г.р., ее сын Ахмедов Кямран Афик оглу 1999 г.р. и дочь Ахмедова Гюнель Афик гызы 2003 г.р. получили ножевые ранения различной степени тяжести.

Как стало известно, ранения им нанес А.Ахмедов. Он за несколько лет до инцидента развелся с Э.Ахмедовой, оба ребенка находились под опекой матери. Ранивший бывших членов семьи А.Ахмедов был задержан сотрудниками Хазарского районного управления полиции.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda keçmiş arvadını və iki uşağını bıçaqlayan şəxsin məhkəməsi başlayır

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