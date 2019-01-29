В Баку начинается суд над водителем, ставшим причиной смерти рабочих

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начинается судебное заседание по уголовному делу Шамеддина Джафарова, обвиняемого в совершении тяжелого ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

После адвокат Ш.Джафарова подал ходатайство, прося заменить меру пресечения его подзащитного с ареста на домашний арест.

Гособвинитель попросил у суда время для ознакомления с ходатайством.

Процесс отложен до 1 февраля.

Отметим, что автобус марки Daewoo на маршруте № 208, управляемый жителем Баку Шамседдином Джафаровым, и грузовой автомобиль по перевозке бытовых отходов марки MAN, управляемый жителем столицы Вугаром Эйюбовым, столкнулись. В результате, державшийся за боковое зеркало с левой стороны грузовика рабочий Эльдар Байрамов скончался на месте происшествия, зажатый между двумя транспортными средствами. После аварии водитель автобуса покинул место происшествия.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий он был задержан и привлечен к уголовной ответственности. Во время расследования было установлено, что у него не имелось соответствующей категории для управления автобусом, более того, в целом не имелось водительских прав.

Решением Сабунчинского районного суда в отношении Ш.Джафарова применена мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.