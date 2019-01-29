 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку начинается суд над водителем, ставшим причиной смерти рабочих

    © Report

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начинается судебное заседание по уголовному делу Шамеддина Джафарова, обвиняемого в совершении тяжелого ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

    После адвокат Ш.Джафарова подал ходатайство, прося заменить меру пресечения его подзащитного с ареста на домашний арест.

    Гособвинитель попросил у суда время для ознакомления с ходатайством.

    Процесс отложен до 1 февраля.

    Отметим, что автобус марки Daewoo на маршруте № 208, управляемый жителем Баку Шамседдином Джафаровым, и грузовой автомобиль по перевозке бытовых отходов марки MAN, управляемый жителем столицы Вугаром Эйюбовым, столкнулись. В результате, державшийся за боковое зеркало с левой стороны грузовика рабочий Эльдар Байрамов скончался на месте происшествия, зажатый между двумя транспортными средствами. После аварии водитель автобуса покинул место происшествия.

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий он был задержан и привлечен к уголовной ответственности. Во время расследования было установлено, что у него не имелось соответствующей категории для управления автобусом, более того, в целом не имелось водительских прав.

    Решением Сабунчинского районного суда в отношении Ш.Джафарова применена мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi