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В Баку начинается суд над водителем, обвиняемым в наезде на двух человек и сбежавшим с места аварии

​В Баку начинается суд над водителем, сбежавшим с места аварии

Завершено предварительное следствие по уголовному делу Халяддина Джамилова, обвиняемого в наезде на двух человек и оставлении места ДТП в Баку.

Как сообщает Report, дело было направлено в Сабунчинский районный суд для рассмотрения.

В ближайшие дни под председательством судьи Мехрибан Гараевой состоится подготовительное слушание по делу.

Отметим, что инцидент произошел 6 мая этого года в поселке Забрат Сабунчинского района. Переходивших дорогу Кюбру Махмудову и ее пятилетнюю внучку Нурай сбил автомобиль марки NAZ Lifan.

Водитель покинул место происшествия. Пострадавшие пешеходы были госпитализированы.

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