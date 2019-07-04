В Баку начинается суд над водителем, обвиняемым в наезде на двух человек и сбежавшим с места аварии

Завершено предварительное следствие по уголовному делу Халяддина Джамилова, обвиняемого в наезде на двух человек и оставлении места ДТП в Баку.
Как сообщает Report, дело было направлено в Сабунчинский районный суд для рассмотрения.
В ближайшие дни под председательством судьи Мехрибан Гараевой состоится подготовительное слушание по делу.
Отметим, что инцидент произошел 6 мая этого года в поселке Забрат Сабунчинского района. Переходивших дорогу Кюбру Махмудову и ее пятилетнюю внучку Нурай сбил автомобиль марки NAZ Lifan.
Водитель покинул место происшествия. Пострадавшие пешеходы были госпитализированы.
Rəşad VaqifoğluАвтор новости