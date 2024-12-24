О нас

В Баку начинается суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу Франции

В Баку начинается суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу Франции 09:00 Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики в отношении Мартина Райана, арестованного по обвинению в шпионаже в пользу Франции.
Происшествия
24 декабря 2024 г. 09:28
В Баку начинается суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу Франции

Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности Азербайджана в отношении Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции.

Как сообщает Report, дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Председательствовать на процессе будет судья Эльмин Рустамов.

Отметим, что гражданин Франции Мартин Райан и еще несколько человек были арестованы 4 декабря 2023 года. Гендиректору ООО "Меркорама" М.Райану было предъявлено обвинение в шпионаже.

Согласно материалам обвинения, М.Райан использовался в качестве агента-шпиона сотрудниками французского DGSE (Главного управления внешней безопасности), которые впоследствии были выдворены из страны как "персоны нон-грата".

По этому уголовному делу также проходит гражданин Азербайджана Азад Мамедли, который обвиняется в государственной измене.

Напомним, что 20 декабря 2023 года глава DGSE Бернар Эмье был освобожден от занимаемой должности после серии провалов французских спецслужб и разоблачения обширной шпионской сети.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fransaya casusluqda ittiham edilən şəxslərin məhkəməsi başlayır

Экслюзивные новости

Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi