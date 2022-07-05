В Баку начинается суд над обвиняемым в убийстве стилиста

В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу Пярвиза Гасанова, обвиняемого в убийстве стилиста.

В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу Пярвиза Гасанова, обвиняемого в убийстве стилиста.

Как сообщает Report, уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело передано в производство судьи Ильхама Махмудова.

Дата предварительного слушания пока не известна.

Инцидент произошел в марте этого года в Хатаинском районе столицы.

Орхан Сеидов 1988 г.р. в результате конфликта на почве личных отношений получил многочисленные не совместимые с жизнью ножевые ранения со стороны П.Гасанова 1999 г.р.

П.Гасанову было предъявлено обвинение по статье 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью).