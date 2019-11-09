В Баку начинается суд над обвиняемым в государственной измене

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении обвиняемого в государственной измене Фахреддина Аббасова.

Как сообщает Rerport, дело было передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Фаика Ганиева. Дата предварительного рассмотрения суда пока не объявлена.

Отметим, что согласно официальной информации, в Службе госбезопасности Азербайджана в рамках следствия по уголовному делу было принято решение о привлечении к ответственности гражданина Азербайджана Фахреддина Фарман оглу Аббасова, подозреваемого в совершении деяний, предусмотренных статьями 281.2 (Публичные призывы, направленные против государства) и 283.1 (Действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, унижение национального достоинства) УК АР.

Решением Сабаильского районного суда Баку от 14 июля 2018 года в отношении Аббасова Фахреддина Фарман оглу принята мера пресечения – арест.

При исполнении решения Люберецкого городского суда о депортации Аббасова Фахреддина Фарман оглу в связи с окончанием срока права временного проживания в Российской Федерации, 28 февраля 2019 года он был задержан в Бакинском международном аэропорту сотрудниками правоохранительных органов Азербайджанской Республики и передан следствию.

Проводилось расследование относительно визитов Аббасова Фахреддина Фарман оглу в Армению, встреч и связей с сотрудником спецслужб Армении, о которых сообщил он сам, участия в проводимых в Армении и освещаемых в СМИ и соцсетях мероприятиях, на которых он выступал с призывами против Азербайджанской Республики и ее территориальной целостности.