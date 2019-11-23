В Баку начинается суд над мужчиной, выстрелившим в таксиста из пневматики

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Сеймура Шахалыева, обвиняемого в инциденте с применением огнестрельного оружия в Сабунчинском районе Баку.

Как сообщает Report, дело было передано на рассмотрение в Наримановский районный суд.

Подготовительное рассмотрение по делу, находящемуся в производстве судьи Самира Мамедова, состоится в ближайшие дни.

Инцидент произошел 23 января текущего года на улице Пишевари в Сабунчинском районе. Между Шахалыевым Сеймуром Фархад оглу 1990 г.р. и таксистом Эйвазовым Эльданизом Хокмали оглу 1983 г.р. произошел спор. В ходе конфликта Шахалыев избил Эйвазова. Пытавшийся сбежать Э.Эйвазов сел в автомобиль марки Renault, но С.Шахалыев выстрелил в него из пневматического пистолета. Пуля пробила стекло автомобиля и попала Эйвазову в голову.

Э.Эйвазов обратился за медпомощью в Городскую клиническую больницу №3. На вопросы врачей он ответил, что упал. Однако оперативники 12-го отделения полиции в короткие сроки выяснили подробности инцидента и напали на след его участников. Задержанному и переданному следствию С.Шахалыеву предъявили обвинение по статьям 221-й (хулиганство), 228-й (незаконное хранение оружия) УК АР.