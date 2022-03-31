В Баку начинается суд над мужчиной, убившим свою жену

В столице начинается суд над Шахрияром Алескеровым, обвиняемым в убийстве жены.
Как передает Report, дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Уголовное дело будет расследоваться под председательством судьи Азада Меджидова.
Отметим, что инцидент был зафиксирован в Сабунчинском районе в ноябре прошлого года. В поселке Пиршаги 32-летний Ш.Алескеров во время ссоры из-за личных отношений убил свою жену, 24-летнюю Ляман Алескерову, нанеся ей многочисленные ножевые ранения.
В отношении Алескерова возбуждено уголовное дело по статье 120.2.4 (умышленное убийство) УК.