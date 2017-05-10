В Баку начинается суд над лицами, обвиняемыми в вымогательстве денег у певцов путем запугивания

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Завершено предварительное следствие по уголовному делу Вазеха Багирова, Гюндюза Халилова, Ильгара Гасанова, Эмина Багирова и Ариза Мамедова, обвиняемых в вымогательстве денег путем запугивания у бывших членов музыкальной группы "Шерон", руководителя и солиста группы "Шадан" Интизара Мамедова и Рамиля Гасымова.

Как сообщает Report, уголовное дело было расследовано в Бинагадинской районной прокуратуре и направлено в суд.

Предварительное слушание в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 11 мая. Дело будет рассмотрено под председательством судьи Ахмеда Гулиева.

Согласно обвинительному акту, В. Багиров, Г. Халилов, И. Гасанов, Э. Багиров, А. Мамедов и Афсун Гулиев с целью присвоения чужого имущества путем запугивания и вымогательства, войдя в предварительный сговор, представлялись людьми "Лоту Намика", брата известного в криминальном мире "Лоту Гули". Они, повсеместно рассказывая о многочисленных связях в криминальном мире и запугивая оружием, с октября 2016 года по 6 января 2017 года потребовали 12 тыс. манатов и 4 тыс. долларов, назначив срок, у бывших солистов музыкальной группы "Шерон", руководителя и солиста группы "Шадан" И. Мамедова и Р. Гасымова.

Согласно материалам уголовного дела, названные люди под видом получения разрешения "Лоту Гули" для продления поставленного срока в начале октября 2016 года на территории поселка Забрат Сабунчинского района получили у И. Мамедова и Р. Гасымова по 500 долларов, в целом 1000 долларов. Спустя некоторое время они отобрали принадлежащий И. Мамедову автомобиль марки Mercedes Benz S-klas, вместо требуемой у него суммы в 10 тыс. манатов.

Сообщается, что кроме того, А. Гулиев и остальные 30 ноября 2016 года в 23:30 в одном из кафе на территории Насиминского района получили от Р. Гасымова 4 тыс. долларов. 6 января этого года днем в Бинагадинском районе Баку на территории 7 микрорайона в кафе неподалеку от дома торжеств "Анкара" при требовании у Р. Гасымова оставшихся 12 тыс. манатов они были задержаны сотрудниками 5 отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции.

В отношении названных лиц выдвинуто обвинение по статье 182.3.2 (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере), решением Бинагадинского районного суда в отношении них применена мера пресечения в виде лишения свободы.

В следственный период в Бинагадинской районной прокуратуре уголовное дело в отношении А. Гулиева было закрыто. Он выпущен из Бакинского следственного изолятора. Отметим также, что А. Гулиев работал охранником Насиминского районного управления Главного управления охраны МВД.