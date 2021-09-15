В Баку начинается суд над главврачом коронавирусного госпиталя

Уголовное дело в отношении главврача и других должностных лиц госпиталя модульного типа медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) направлено в суд.

Уголовное дело в отношении главврача и других должностных лиц госпиталя модульного типа медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) направлено в суд.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что в результате следственно-оперативных мероприятий, проводимых в связи с незаконными действиями главного врача госпиталя модульного типа медицинского центра МЧС Имрана Агаева и других должностных лиц, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершено расследование по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК АР.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных на основании поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре информации, были выявлены обоснованные подозрения в том, что главврач госпиталя модульного типа медицинского центра МЧС Имран Агаев, войдя в предварительный сговор с сотрудниками учреждения Гулу Оруджевым, Талехом Иманлы и Руфатом Велизаде, брал взятки за размещение больных в медучреждении, а также за обеспечение пациентов медуслугами более высокого уровня. Полученные денежные средства указанные лица делили между собой.

Имрану Агаеву и другим лицам были предъявлены обвинения по статьям 139-1.2, 308.2, 311.3.1, 311.3.2 Уголовного кодекса АР, уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.