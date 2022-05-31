В Баку начинается суд над главой сайта, обвиняемого в мошенничестве

В Баку завершено предварительное следствие по уголовному делу Этибара Алиева, обвиняемого в мошенничестве в отношении нескольких лиц.

В Баку завершено предварительное следствие по уголовному делу Этибара Алиева, обвиняемого в мошенничестве в отношении нескольких лиц.

Как передает Report, Уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям, которое будет расследоваться под председательством судьи Ильхама Махмудова.

Отметим, что Этибар Тогрул является главным редактором газеты Xəbər var, редактором сайта Vetenperverler.az.

Он является также руководителем новостных порталов XeberBiz.com и TehsilXeber.com.

В отношении Алиева Этибара Хасай оглы возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса.