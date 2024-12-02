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В Баку начинается суд над директором детсада, установлено более 100 потерпевших

В Баку начинается суд над директором детсада, установлено более 100 потерпевших В Баку завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении арестованной основательницы и директора детского сада Moon Kids Хавваханым Рустамовой.
Происшествия
2 декабря 2024 г. 17:50
В Баку начинается суд над директором детсада, установлено более 100 потерпевших

В Баку завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении арестованной основательницы и директора детского сада Moon Kids Хавваханым Рустамовой.

Как сообщает Report, собранные материалы направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям, уголовное дело передано судье Лейле Аскеровой-Мамедовой.

По делу установлено более 100 потерпевших.

Отметим, что Рустамова обвиняется по статьям 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 (мошенничество, совершенное неоднократно, с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda həbs edilən tanınmış uşaq bağçasının direktorunun məhkəməsi başlayır, 100-dən çox zərərçəkən var

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