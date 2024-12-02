В Баку начинается суд над директором детсада, установлено более 100 потерпевших

В Баку начинается суд над директором детсада, установлено более 100 потерпевших

В Баку завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении арестованной основательницы и директора детского сада Moon Kids Хавваханым Рустамовой.

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В Баку завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении арестованной основательницы и директора детского сада Moon Kids Хавваханым Рустамовой. Как сообщает Report, собранные материалы направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям, уголовное дело передано судье Лейле Аскеровой-Мамедовой. По делу установлено более 100 потерпевших. Отметим, что Рустамова обвиняется по статьям 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 (мошенничество, совершенное неоднократно, с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. Подпишитесь на наш Telegram канал