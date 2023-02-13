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В Баку начато расследование по факту нарушения строительных норм в многоэтажном жилом доме

В Баку начато расследование по факту нарушения строительных норм в многоэтажном жилом доме Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана начало расследование по факту нарушения строительных норм и норм пожарной безопасности в многоэтажном жилом доме в Баку.
Происшествия
13 февраля 2023 г. 16:00
В Баку начато расследование по факту нарушения строительных норм в многоэтажном жилом доме

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана начало расследование по факту нарушения строительных норм и норм пожарной безопасности в многоэтажном жилом доме в Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что от жильцов многоэтажного жилого дома в комплексе Park Azure, расположенного по адресу Хатаинский район, улица А.Джалилова, 27А, поступила жалоба в связи с ремонтными работами с нарушением строительных норм и норм пожарной безопасности на нежилых этажах здания.

На основании обращения жителей незаконные работы по реконструкции были приостановлены. Оперативно-следственным управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарного надзора было начато расследование в целях уточнения влияния этих работ на устойчивость, прочность и пожарную безопасность здания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında tikinti normalarının pozulması ilə bağlı araşdırmalara başlanıb

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