В Баку начато расследование по факту нарушения строительных норм в многоэтажном жилом доме

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана начало расследование по факту нарушения строительных норм и норм пожарной безопасности в многоэтажном жилом доме в Баку.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана начало расследование по факту нарушения строительных норм и норм пожарной безопасности в многоэтажном жилом доме в Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что от жильцов многоэтажного жилого дома в комплексе Park Azure, расположенного по адресу Хатаинский район, улица А.Джалилова, 27А, поступила жалоба в связи с ремонтными работами с нарушением строительных норм и норм пожарной безопасности на нежилых этажах здания.

На основании обращения жителей незаконные работы по реконструкции были приостановлены. Оперативно-следственным управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарного надзора было начато расследование в целях уточнения влияния этих работ на устойчивость, прочность и пожарную безопасность здания.