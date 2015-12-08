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    В Баку начался судебный процесс над обвиняемыми в убийстве ​

    Очередное заседание суда назначено на 10 декабря

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу жителей Баку Багирова Гаджибагира, его отца Багирова Эхтирама и Рустама Гурбанова, обвиняемых в убийстве одного и ранении второго человека. 

    Как сообщает Report, на подготовительном заседании под председательством судьи Мирзы Ханкишиева гособвинитель заявил, что не ознакомился с делом. 

    Прокурор попросил у суда перенести подготовительное заседание. 

    Очередное заседание суда назначено на 10 декабря.

    Отметим, что событие произошло в мае этого года в поселке Зых Сураханского района. Жители города Баку Багиров Гаджибагир, его отец Багиров Эхтирам и сосед Рустам Гурбанов на почве конфликта ранили ножом соседа Бахышова Аннаги и его брата Бахышова Заура. А.Бахышов скончался по дороге в больницу. 

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