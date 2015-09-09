​В Баку начался судебный процесс над обвиняемым в убийстве и сожжении полицейского - ФОТО

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу Равиля Нуруш оглу Ибаева, обвиняемого в убийстве сотрудника Имишлинского районного управления полиции (РУП).

Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Алисултана Османова заслушаны показания сестры убитого.

Очередное заседание суда назначено на 23 сентября.

После судебного заседания между сторонами возник конфликт.

Напомним, что 18 апреля на территории поселка Тюркан Хазарского района обнаружили обгоревший труп мужчины с признаками насилия. В результате интенсивных расследований, проведенных по делу, возбужденному в Хазарской районной прокуратуре по ст. 120.1 (предумышленное убийство) УК, было установлено, что убитый - полицейский Имишлинского районного управления полиции Кязимзаде Мухтар Гадир оглу.

В ходе расследований было установлено, что М.Кязимзаде был убит в собственной квартире в Хатаинском районе в корыстных целях работающим водителем в том же отделении полиции Ибаевым Равилем Нуруш оглу. Чтобы скрыть следы убийства, Р.Ибаев вывез труп с территории Хатаинского района и сжег его.

18 апреля убийца был задержан в качестве подозреваемого лица и при допросе сознался в содеянном.