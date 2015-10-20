​В Баку начался судебный процесс над стрелявшим в сотрудников полиции

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Эльвина Мамедова (1989 г.р.), обвиняемого в попытке убийства сотрудников полиции.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова были уточнены анкетные данные обвиняемого лица и сотрудников полиции.

Судебное слушание назначено на 27 октября.

Отметим, что Эльвин Мамедов ранее по решению Сабаильского районного суда получил условное наказание сроком на 3 года 11 месяцев 28 дней за кражу. Это решение было опротестовано прокуратурой. По решению Бакинского апелляционного суда, условный срок был заменен на арест.

При попытке совершить очередное преступление Э.Мамедов открыл огонь по сотрудникам Главного управления полиции города Баку, пытавшемся его задержать.