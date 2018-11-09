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    В Баку начался суд по жалобе водителя, сбившего двух сестер

    Очередное заседание суда назначено на 14 ноября
    © Report

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Ягуба Балагардашова, обвиненного в совершении ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Ильгара Мургузова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

    Очередное заседание суда назначено на 14 ноября.

    Отметим, что инцидент произошел в Хазарском районе. Я.Балагардашов на управляемом им автомобиле сбил переходивших дорогу сестер Гюльнару Алипанахову 1970 г.р. и Нанагюль Бабаеву 1958 г.р. Обе пострадавшие в результате аварии женщины были госпитализированы, Г.Алипанахова скончалась в больнице.

    Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Я.Балагардашова к 7 годам лишения свободы. Недовольный приговором он подал апелляционную жалобу.

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