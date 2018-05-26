В Баку начался суд по жалобе водителей, ставших причиной гибели трех человек

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Вусала Абдуллаева и Рашада Мамедова, обвиненных в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Мирпаши Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Очередное заседание суда назначено на 20 июня.

Отметим, что инцидент произошел в поселке Кюрдаханы. В тяжелой аварии погибли Гасанов Ибрагим Бахруз оглы 1999 г.р., Самедова Севиндж Шахин гызы 1994 г.р. и 22-летняя Рамиля Джафарова. Серьезные травмы получил Годжаев Эльхан Мамед оглы 1991 г.р.

Погибшие и раненые находились в автомобиле марки "Мерседес", которым управлял предоставлявший услуги такси Р.Мамедов.

Другая участвующая в аварии машина-грузовик марки MAN с государственным номерным знаком 90-JZ-887 принадлежал службе эвакуации "188".

Водитель эвакуатора В.Абдуллаев нарушил ПДД и повернул в запрещенном месте. Двигавшийся на высокой скорости "Мерседес" не смог затормозить и столкнулся с эвакуатором.

После задержания в отношении обоих была избрана мера пресечения в виде ареста. Им инкриминировали статью 263.3 (совершение автоаварии, повлекшей смерть двух и более лиц).

В.Абдуллаев признал себя виновным частично, Р.Мамедов полностью.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил В.Абдуллаева к 10 годам, Р.Мамедова к 8 годам заключения. Недовольные решением они подали апелляционную жалобу.