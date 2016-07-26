В Баку начался суд по жалобе убийцы своего двоюродного брата

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде началось подготовительное заседание по апелляционной жалобе Насирова Эльшана Назир оглу, подозреваемого в убийстве своего 23-летнего двоюродного брата.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 5 августа.

Отметим, что убийство произошло в ноябре 2015 года в Низаминском районе. Житель Лерикского района 23-летний Насиров Эльшан Назир оглу перерезал горло двоюродному брату Насирову Эльнуру Балаширин оглу. После содеянного Э.Насиров добровольно сдался в 25-е отделение полиции Насиминского районного управления полиции.

В ходе расследования выяснилось, что Э.Насиров совершил убийство из-за чести. Так, ожидалось, что Эльнур Насиров женится на своей двоюродной сестре, однако женился на девушке, с которой учился в университете. Эльшан Насиров выразил недовольство по этому поводу. Он отомстил, убив своего двоюродного брата Эльнура.

По факту в Низаминской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство, то есть умышленное лишение жизни другого человека) УК.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Э.Насиров был осужден на 12 лет лишения свободы. Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу.

Напомним, что убитый - сын начальника отдела образования Лерикского района Балаширина Насирова.