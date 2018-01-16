В Баку начался суд по жалобе обвиненного в мошенничестве сына известного ученого

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде начался суд по жалобе, поданной на вердикт в отношении Эмина Гулиева, обвиненного в мошенничестве.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Гасана Ахмедова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 29 января.

Согласно обвинительному акту, Э.Гулиев будучи главой компании по образованию за рубежом "IG Academy" брал с граждан крупную сумму денег, обещая оказать необходимые услуги для их обучения за рубежом. В уголовном деле есть 6 пострадавших. Он обвиняется в присвоении путем мошенничества более 200 тысяч манатов.

Э.Гулиев был задержан 12 июля прошлого года сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел на основании жалобы потерпевшей Наили Акпер гызы Насировой.

Он обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

На судебном заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям одна из пострадавших лиц Наиля Насирова сообщила об ущербе в размере 40 тысяч манатов. Она, потребовала возмещения ущерба.

Решением суда Э.Гулиев был приговорен к 10 годам заключения. Недовольные решением обвиненный и потерпевшие подали апелляционные жалобы.

Напомним, что Э.Гулиев сын известного ученого-математика, заместителя директора по научной работе Института математики и механики, члена-корреспондента НАНА, профессора Вагифа Гулиева.