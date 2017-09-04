В Баку начался суд по жалобе обвиненного в мошенничестве под видом трудоустройства

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде начался суд по апелляционной жалобе на приговор в отношении Гасана Рзаева, обвиненного в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ризвана Сафарова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 13 сентября.

Отметим, что Г.Рзаев, пообещав устроить дочь жителя Баку Мамеда Ибрагимова в министерство юстиции, получил у него 50 тысяч манатов, однако обещания он не сдержал. Спустя некоторое время по жалобе потерпевшего Г.Рзаев был задержан.

Во время расследования стало известно, что Г.Рзаев получил 14 тысяч 500 манатов у другой жительницы города Баку Эльмиры Насировой. Взамен он пообещал устроить сына Э.Насировой в Государственную службу спецохраны, но слова не сдержал.

Он был обвинен по статье 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба).

Решение Бакинского суда по тяжким преступлениям Г.Рзаев был приговорен на 8 лет заключения. Недовольный решением суда он подал апелляционную жалобу.