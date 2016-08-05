В Баку начался суд по жалобе молодого человека, убившего своего соседа

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде начался судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении Вугара Фаттаева, обвиняемого в убийстве своего соседа, и по апелляционному протесту государственного обвинителя.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гаиля Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 18 августа.

Отметим, что убийство произошло в августе прошлого года по адресу: Бадамдарское шоссе, дом 105. Вугар Тофиг оглу Фаттаев, 1990 года рождения, на почве конфликта нанес своему соседу Валеху Шираз оглу Гасаноу 17 ударов ножом. В.Гасанов скончался от полученных травм в Клиническом медицинском центре. В.Фаттаев был задержан и передан следствию.

Он обвинялся по ст. 120.2.4 (умышленное убийство, совершенной с особой жестокостью и общеопасным способом) УК.

24 мая этого года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям В.Фаттаев был осужден на 16 лет лишения свободы. Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, а прокурор - апелляционный протест.