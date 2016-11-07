В Баку начался суд по жалобе гражданина Узбекистана, ранившего ножом своего соотечественника

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде начался судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении гражданина Узбекистана Ойбека Ахмедова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 18 ноября.

Отметим, что убийство произошло в декабре прошлого года в квартире на городском шоссе в поселке Сабунчи. Снимавший квартиру гражданин Узбекистана Адамбай Русланбекович Худайвергинов (1986 гр.) был ранен ножом в спину перед домом, в котором проживал. Он был госпитализирован в Сабунчинскую клиническую больницу №3, где удалось спасти ему жизнь.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Узбекистана Ойбек Садуллаевич Ахмедов (1986 г.р.), нанесший тяжелые телесные повреждения своему соотечественнику.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям О.Ахмедов был осужден на 6 лет лишения свободы. Не согласившись с приговором, О.Ахмедов подал апелляционную жалобу.