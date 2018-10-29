 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку начался суд по делу водителя, виновного в смерти 5 человек

    Заседание суда отложено до 30 октября
    © Report

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу в отношении виновного в гибели 5 человек Гейдара Гулиева. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова уточнили анкетные данные обвиняемого лица. 

    Выяснилось, что в отношении Г.Гулиева не была избрана мера пресечения в виде ареста. 

    Затем обвиняемый заявил о заключении с адвокатом Али Гусейновым нового контракта. По этой причине он попросил отложить процесс. 

    Заседание суда отложено до 30 октября. 

    Отметим, что ДТП произошло 6 декабря прошлого года на пролегающем через Гарадагский район отрезке автомобильной дороги Локбатан-Ходжасан.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi