В Баку начался суд по делу водителя, виновного в смерти 5 человек

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Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу в отношении виновного в гибели 5 человек Гейдара Гулиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова уточнили анкетные данные обвиняемого лица.

Выяснилось, что в отношении Г.Гулиева не была избрана мера пресечения в виде ареста.

Затем обвиняемый заявил о заключении с адвокатом Али Гусейновым нового контракта. По этой причине он попросил отложить процесс.

Заседание суда отложено до 30 октября.

Отметим, что ДТП произошло 6 декабря прошлого года на пролегающем через Гарадагский район отрезке автомобильной дороги Локбатан-Ходжасан.