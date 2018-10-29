В Баку начался суд по делу водителя, виновного в смерти 5 человек

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу в отношении виновного в гибели 5 человек Гейдара Гулиева.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова уточнили анкетные данные обвиняемого лица.
Выяснилось, что в отношении Г.Гулиева не была избрана мера пресечения в виде ареста.
Затем обвиняемый заявил о заключении с адвокатом Али Гусейновым нового контракта. По этой причине он попросил отложить процесс.
Заседание суда отложено до 30 октября.
Отметим, что ДТП произошло 6 декабря прошлого года на пролегающем через Гарадагский район отрезке автомобильной дороги Локбатан-Ходжасан.
İsmayıl NəsibliАвтор новости