​В Баку начался суд по делу учинившего поножовщину гражданина Узбекистана

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу гражданина Узбекистана Таира Алиева, обвиняющегося в нанесении ножевых ранений.

Как сообщает Report, на процессе были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебный смотр назначен на 21 октября.

Отметим, что инцидент произошел в январе этого года. По сообщению министерства внутренних дел, 16 января жители поселка Рамана Салех Мамедов и Ибрагим Алиев были госпитализированы с ножевыми ранениями.

В результате оперативных мероприятий сотрудников 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП было установлено, что С.Мамедова ранил гражданин Узбекистана Таир Алиев, а И.Алиева ранил С.Мамедов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Т.Алиев был задержан.