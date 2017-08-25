В Баку начался суд по делу обвиняемой в мошенничестве женщины-юриста

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу юриста Нушабы Багировой 1979 г.р., обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева обвиняемая заявила, что не ознакомилась с материалами уголовного дела.

Отметив о нарушении в период следствия прав защиты, Н.Багирова заявила, что имеет собственную юридическую компанию: "Моя компания прошла регистрацию в министерстве налогов. Могу также представить в суд официальные документы касательно моей деятельности. В период следствия были нарушены мои права защиты. За время пребывания под арестом меня не обеспечили защитой. Когда в следственный изолятор, где я содержалась, в последний раз пришел следователь, он привел с собой адвоката. Я от него отказалась и заявила, чтобы присутствовал мой адвокат. Уголовное дело было завершено, а я не знала об этом".

При уточнении анкетных данных Н.Багировой стало известно, что она и ранее обвинялась в мошенничестве и в ее отношении имеется приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Она заявила, что прежнее уголовное дело было рассмотрено тем же следователем.

Суд удовлетворил ходатайство Н.Багировой касательно ее ознакомления с материалами уголовного дела.

Процесс отложен до 5 сентября.

Отметим, что занимавшаяся юридической деятельностью Н.Багирова взяла у нескольких лиц деньги под предлогом оказания юридической помощи и не вернула их. В отношении Н.Багировой, задержанной на основе жалобы пострадавших лиц, была избрана мера пресечения в виде ареста.

Она обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба).