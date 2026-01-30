Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В Баку начался суд по делу о взятках и контрабанде в Билясуварской таможне

    Происшествия
    • 30 января, 2026
    • 13:10
    В Баку начался суд по делу о взятках и контрабанде в Билясуварской таможне

    В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу в отношении инспекторов Центра оформления Билясуварского таможенного управления Вюсала Гусейнова, Керима Керимова и Исмаила Мамедалиева, инструктора-кинолога объединения "Азертерминалкомплекс" Асифа Гаджимурадова, а также гражданина Азербайджана Этибара Хатемли и гражданина Ирана Джафара Резаяна Рафие.

    Как сообщает Report, им предъявлены обвинения в получении взятки в крупном размере, контрабанде, незаконном обороте наркотических средств и других преступлениях.

    На заседании под председательством судьи Камиля Алиева были уточнены анкетные данные обвиняемых. Ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения в виде ареста были отклонены. Очередное заседание назначено на 13 февраля.

    По данным следствия, Вюсал Гусейнов, Керим Керимов, Исмаил Мамедалиев и Асиф Гаджимурадов, используя служебное положение и действуя по предварительному сговору, за взятку в крупном размере создали условия для контрабандного ввоза в страну лекарственных средств, содержащих сильнодействующие и психотропные вещества, а также табачных изделий без акцизных марок Азербайджана. Общая стоимость контрабандного груза составила 410 тысяч манатов. Установлено, что товары были приобретены в Иране и перевозились Этибаром Хатемли и Джафаром Резаяном Рафие в багажном отделении пассажирского автобуса.

    В отношении Вюсала Гусейнова, Исмаила Мамедалиева, Керима Керимова, Асифа Гаджимурадова и Этибара Хатемли избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении Джафара Резаяна Рафие применена иная мера пресечения.

    Лента новостей