В Баку начался суд по делу мужчины, убившего невестку

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание суда по уголовному делу Сеидмалика Мамедова, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на заседании суда, проходящем под председательством судьи Мирзы Ханкишиева, были уточнены анкетные данные обвиняемого лица.

Судебное рассмотрение назначено на 13 июня.

Напомним, что убийство было совершено в прошлом году. Сеидмалик Мазахир оглы Мамедов 1958 г.р. убил невестку, а затем добровольно сдался полиции. В ходе предварительного расследования выяснилось, что С.Мамедов совершил преступление на почве ревности.

Отмечается, что за несколько дней до убийства мужчина поймал невестку с соседом. С.Мамедов пригрозил убить их, если они не покинут поселок Маштага. Он не сказал сыну об измене жены. После случившегося сосед уехал из Баку, а невестка по-прежнему осталась жить в доме во дворе. Несмотря на неоднократные предупреждения С.Мамедова, который заявил, что после измены женщина не может здесь жить, она не покинула дом и мужчина застрелил ее из ружья.