В Баку начался суд по делу убившего любовницу мужчины

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание суда по уголовному делу в отношении Сергея Воробьева, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова были уточнены анкетные данные обвиняемого лица.

Очередное заседание суда назначено на 10 октября.

Отметим, что 3 июня в квартире проживающего на территории Хатаинского района Сергея Воробьева было обнаружено тело скончавшейся в результате ножевых ранений женщины в возрасте 30-35 лет.

В ходе расследований выяснилось, что 31 мая женщина нанесла С. Воробьеву легкое ножевое ранение, а С. Воробьев в ответ убил ее.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 37-го отделения полиции Хатаинского РУП, С. Воробьев был задержан.

Хотя в ходе расследования удалось установить, что убитую звали Арзу, полностью установить ее личность не удалось.

Отмечается, что с этой женщиной С. Воробьев познакомился в начале мая в одном из баров в центре города. С того времени они стали сожительствовать. Возлюбленные жили в доме в "НЗС". По словам С. Воробьева, женщина назвала себя Арзу. Она сказала, что родилась в Туркменистане, ее отец живет в Сумгайыте и у нее есть 12-13-летний сын от неудачного брака, в который она вступила 15 лет назад.

Ведущий холостяцкую жизнь С. Воробьев отметил, что располагает лишь этой информацией об убитой им женщине.

Что же касается инцидента, прожившая около месяца с С. Воробьевым женщина впоследствии разочаровалась в нем и из-за его поведения между ними постоянно возникали споры на почве ревности. Очередной скандал возник 31 мая и женщина напала на Сергея с ножом. Отняв у нее нож, он убил ее одним ударом. Тело женщины обнаружили 3 июня. Хотя во время предварительного допроса С. Воробьев сказал, что женщина упала и сломала шею, затем выяснилось, что он лжет.