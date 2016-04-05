В Баку начался суд по апелляционной жалобе убийц 25-летнего парня

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде начался подготовительный процесс по уголовному делу Миралекпера Саттарова 1963 года рождения и Хатаи Ширинова 1990 года рождения, обвиняемых в убийстве 25-летнего Нихада Исмаилова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзали Аббасова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Судебное слушание назначено на 18 апреля.

Отметим, что случай произошел 19 ноября 2014 года на улице А.Асадуллаева Сабунчинского района. Житель поселка Нихад Исмаилов 1991 года рождения был убит при неизвестных обстоятельствах. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, были задержаны жители поселка Миралекпер Саттаров 1963 года рождения и Хатаи Ширинов 1990 года рождения, подозреваемые в убийстве Н.Исмаилова.

Оба обвинялись по ст. 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)), ст. 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК.

В феврале 2016 года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям оба обвиняемых осуждены к 18 годам лишения свободы. Не согласившись с решением, обвиняемые обратились с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.