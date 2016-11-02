В Баку начался суд над убийцей азартного игрока

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание суда по уголовному делу Аббасгулиева Шахрияра, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 8 ноября.

Отметим, что убийство произошло в поселке Маштага. Житель поселка Агаев Ильхам Тахир оглу (1986 г.р.) был убит ножом. В результате проведенных мероприятий было установлено, что убийство совершил житель поселка Маштага Ш.Аббасгулиев. Он был задержан сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции.

Ш.Аббасгулиев обвиняется по ст. 120.1 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, что в СМИ была распространена информация о том, что убитый И.Агаев был азартным игроком.