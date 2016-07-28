В Баку начался суд над убийцей 25-летнего молодого человека

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Камрана Гасанзаде, обвиняемого в убийстве в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 5 августа.

Отметим, что убийство произошло 29 июня прошлого года на территории Наримановского района. Житель столицы Назим Алекберов 1990 года рождения был госпитализирован с ножевыми ранениями в живот. Несмотря на усилия врачей, спасти раненого не удалось.

В связи с преступлением было начато расследование в Наримановском районном управлении полиции, в ходе которого по подозрению в убийстве был задержан К.Гасанзаде 1991 года рождения.

Во время предварительного допроса он признался в совершении убийства. Согласно показаниям, Н.Алекберов со своей любимой девушкой стоял и беседовал в их квартале. К.Гасанзаде сделал замечание парню. В результате между ними возник конфликт, во время которого К.Гасанзаде ударил ножом Н.Алекберова.

Он обвиняется по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.