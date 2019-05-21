В Баку начался суд над сбежавшим с места аварии водителем

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Тельмана Аллахвердиева, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Набиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 29 мая.

Отметим, что в 2015 году управляемый Т.Аллахвердиевым пассажирский автобус марки Daewoo, следовавший по маршруту №172 в бакинском поселке Бильгя, столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-21011, за рулем которого находился Рамиз Исмайлов 1978 г.р. В результате аварии Р.Исмайлов скончался на месте происшествия.

Позже Т.Аллахвердиев сбежал из страны и был объявлен в розыск по линии Интерпола. Он был задержан в зарубежной стране и депортирован в Азербайджан.