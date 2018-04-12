В Баку начался суд над ранившим посетителя кафе из-за песни

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Акифа Шукюрова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова уточнены анкетные данные обвиняемого.

На суде выяснилось что потерпевший Руфан Гусейнов не принял участие на заседании.

А.Шукюров заявил, что они помирились с потерпевшим.

Судебное рассмотрение назначено на 16 апреля.

Отметим, что инцидент произошел в кафе "Батабат", расположенном в поселке Ахмедлы Хатаинского района. В этом кафе А.Шукюров повздорил из-за заказа песни с Руфаном Гусейновым, которого он не знал. Во время спора А.Шукюров нанес ему удар ножом в сердце. Жизнь доставленного в больницу пострадавшего удалось спасти.

Затем в отношении задержанного А.Шукюрова была избрана мера пресечения в виде ареста.

Он обвиняется по статье 126.1 (умышленное нанесение вреда здоровью) Уголовного кодекса.

Напомним, что А.Шукюров работал водителем в ОАО "Азерсу".